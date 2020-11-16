رقم مميز للمنتخب الإسباني قبل مواجهة ألمانيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
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سيكون المنتخب الإسباني على موعد مرتقب عندما يواجه نظيره الألماني، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.


وحافظ المنتخب الإسباني، الذي يحتاج للفوز حين يستضيف نظيره الألماني الثلاثاء المقبل للتأهل للمرحلة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، على نظافة شباكه على أرضه في ست مباريات متتالية.



وبعد تعادلها أمام سويسرا (1-1) وفوز ألمانيا على أوكرانيا (3-1) باتت إسبانيا تحت قيادة المدرب لويس إنريكي مجبرة على الفوز في آخر جولات المجموعة على الماكينات للتأهل للمرحلة المقبلة.



ولم يتلق المنتخب الإسباني أية أهداف على أرضه منذ آخر هدف أحرزه جوشوا كينج من ركلة جزاء خلال مواجهة النرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية في 23 مارس (آذار) من عام 2019، وهي المباراة التي انتهت بفوز "لا روخا" بهدفين (سجلهما رودريغو مورينو وسرجيو راموس) مقابل هدف.



فمنذ ذلك الحين خاضت إسبانيا 6 مباريات على أرضها ونجحت خلالها في الحفاظ على نظافة شباكها، أربع مباريات منها كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية أمام كل من السويد (3-0) وجزر فارو (4-0) ومالطا (7-0) ورومانيا (5-0)، واثنتان في دوري الأمم الحالي أمام كل من أوكرانيا (4-0) وسويسرا (1-0).

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