ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية مع أمال حول لقاح كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أعلنت شركة "موديرنا" أن البيانات الأولية أظهرت أن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا فعّال بنسبة 94.5 بالمائة.

ويأمل المستثمرون في أن تؤدي لقاحات كورونا إلى تعزيز التعافي الاقتصادي خاصة بعد إعلان "فايزر" أيضاً في الأسبوع الماضي أن فعالية لقاحها تتجاوز 90 بالمائة.

في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا متأثرة بالأنباء الإيجابية بشأن كورونا، لأنها مستفيدة بشكل أكبر من إجراءات التباعد الاجتماعي التي يفرضها الوباء.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 بالمائة، ليسجل 29807.2 نقطة، رابحاً 327 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى 3607.6 نقطة، وتراجع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.1 بالمائة على مستوى 11819.4 نقطة.

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