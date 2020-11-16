عقب عرضه بيوم.. أحمد مجدي يشارك صورة من "الآنسة فرح"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد مجدي صورة من أحد مشاهد الجزء الثاني لمسلسل "الآنسة فرح" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "مجدي" تعليقا على الصورة قائلا: "وأنا بساعد فرح في تربية فريد" وذلك عقب عرض المسلسل بيوم واحد.





"الآنسة فرح2" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

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