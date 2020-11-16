قفزة في أسهم "موديرنا" بعد إعلان مدى فاعلية لقاحها المضاد لكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
قفزت أسهم شركة موديرنا عقب إعلان الشركة أن لقاحها المحتمل لفيروس كورونا أظهر فاعلية بأكثر من 94 بالمائة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم، إن بيانات المرحلة الأولية من التجربة الثالثة تظهر أن لقاح كورونا الخاص بها فعّال بنسبة تصل إلى 94.5 بالمائة في الوقاية من عدوى الوباء.

وأوضحت "موديرنا"، التي طورت لقاحها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن النتائج الأولية أظهرت أثبتت إصابة 95 حالة بفيروس كورونا من ضمن 30 ألف متطوع.

وأضافت الشركة الأمريكية أنها لاحظت إصابة 90 شخص حصلوا على دواء وهمي، مقابل 5 حالات تقلت لقاح المكون من جرعتين.

وأشارت "موديرنا" إلى أنه لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، مضيفة أن اللقاح آمن بشكل عام.

وقالت "موديرنا" إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على إذن "استخدام طارئ" من إدارة الغذاء والدواء في الأسابيع المقبلة.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن يكون لديها ما يقرب من 20 مليون جرعة من اللقاح جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، مشيرةً إلى أنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "موديرنا" بنحو 5.9 بالمائة إلى 94.66 دولار.

أخبار تهمك

البنك الأهلي يحسم صفقة نجم القلعة الحمراء

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 10 ساعات

تليفونات بنى سويف يواصل تدريباته في معسكر منيل شيحه

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على بدلاء نجم الأهلي أمام الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:01 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

04:55 م

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

06:30 م

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»