قفزة في أسهم "موديرنا" بعد إعلان مدى فاعلية لقاحها المضاد لكورونا

قفزت أسهم شركة موديرنا عقب إعلان الشركة أن لقاحها المحتمل لفيروس كورونا أظهر فاعلية بأكثر من 94 بالمائة.





وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم، إن بيانات المرحلة الأولية من التجربة الثالثة تظهر أن لقاح كورونا الخاص بها فعّال بنسبة تصل إلى 94.5 بالمائة في الوقاية من عدوى الوباء.





وأوضحت "موديرنا"، التي طورت لقاحها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن النتائج الأولية أظهرت أثبتت إصابة 95 حالة بفيروس كورونا من ضمن 30 ألف متطوع.





وأضافت الشركة الأمريكية أنها لاحظت إصابة 90 شخص حصلوا على دواء وهمي، مقابل 5 حالات تقلت لقاح المكون من جرعتين.





وأشارت "موديرنا" إلى أنه لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة، مضيفة أن اللقاح آمن بشكل عام.





وقالت "موديرنا" إنها تخطط لتقديم طلب للحصول على إذن "استخدام طارئ" من إدارة الغذاء والدواء في الأسابيع المقبلة.





وتتوقع الشركة الأمريكية أن يكون لديها ما يقرب من 20 مليون جرعة من اللقاح جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، مشيرةً إلى أنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.





وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "موديرنا" بنحو 5.9 بالمائة إلى 94.66 دولار.