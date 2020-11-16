عبر الانترنت.. ضبط شخض لإعلانه ممارسة الفجور
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:34 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت ويبدى إستعداده لممارسة الفجور.
وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.
كما أمكن ضبط (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.
كما أمكن ضبط (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.