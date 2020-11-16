عبر الانترنت.. ضبط شخض لإعلانه ممارسة الفجور



كما أمكن ضبط (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن نفسه من خلال إحدى التطبيقات على شبكة الإنترنت ويبدى إستعداده لممارسة الفجور.وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عن طريق الموقع المُشار إليه عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.