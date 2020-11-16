شكوك حول مشاركة نجم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، غياب سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن مواجهة المنتخب أمام ضيفتها ألمانيا غداً الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد إصابته بالتواء في الركبة أمام سويسرا.



