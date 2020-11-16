شكوك حول مشاركة نجم برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، غياب سيرجيو بوسكيتس نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن مواجهة المنتخب أمام ضيفتها ألمانيا غداً الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد إصابته بالتواء في الركبة أمام سويسرا.
وكشف تقرير طبي نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين أن بوسكيتس أصيب بالتواء في الركبة اليسرى ورغم أن الأطباء وصفوا الإصابة بأنها "طفيفة" فإنه سيغيب عن المباراة كإجراء احترازي.
وتحوم شكوك أيضاً بشأن مشاركة بوسكيتس (32 عاماً) لاعب برشلونة في مباراة فريقه المهمة بالدوري الإسباني أمام مضيفه أتلتيكو مدريد يوم السبت لتزداد متاعب العملاق الكاتالوني مع الإصابات، بعد خسارة جهود المهاجم أنسو فاتي لأربعة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة.
ويتعين على إسبانيا الفوز على ألمانيا متصدرة المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي في دوري الأمم الأوروبية.