تعادل نادي Z مع الإعلاميين استعداداً لدوري القسم الثاني

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين مع نظيره فريق نادي Z بدون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين، بملعب الإعلاميين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد 2020 -2021 من دوري القسم الثاني.



وسبق لنادي Z خوض أكثر من مباراة ودية مؤخرا أمام شيكو والإتصالات لتجربة اللاعبين الجدد قبل حسم التعاقد معهم.



ويستعد الإعلاميين لخوض منافسات مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

