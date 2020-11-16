تعادل نادي Z مع الإعلاميين استعداداً لدوري القسم الثاني

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين مع نظيره فريق نادي Z بدون أهداف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين، بملعب الإعلاميين، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد 2020 -2021 من دوري القسم الثاني.

وسبق لنادي Z خوض أكثر من مباراة ودية مؤخرا أمام شيكو والإتصالات لتجربة اللاعبين الجدد قبل حسم التعاقد معهم.

ويستعد الإعلاميين لخوض منافسات مجموعة الصعيد، بدوري القسم الثاني.

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