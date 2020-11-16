منتخب مصر للشباب يفوز على النجوم وديًا بهدف





حقق منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفنى ربيع ياسين، الفوز على فريق نجوم المستقبل بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.





سجل هدف منتخب الشباب عبد الغني محمد لاعب الاتحاد السكندري من تصويبة قوية من داخل منطقة منطقة الجزاء.





وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من، مصطفي الكومي في حراسة المرمي، ومحمود صابر وحسام عبد المجيد ومحمد المغربي ومحمد أشرف، في خط الدفاع، زياد كمال وعبد الغني محمد والعربي بدر، في خط الوسط، وحسام أشرف وإبراهيم عادل وزياد فرج ، في خط الهجوم





ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة صباح غدًا استعدادا للسفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر لخوض بطولة شمال أفريقيا.



