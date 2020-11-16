محافظ الفيوم ومستشار الرئيس يتفقدان مستشفى الباطنة الجامعي

محافظ الفيوم ومستشار الرئيس يتفقدان مستشفى الباطنة الجامعي
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:28 م
ريهام على
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عقب الإنتهاء من الندوة التوعوية التي نظمتها جامعة الفيوم تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم"، يرافقه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم للتأكد من جاهزيتها لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد على البلاد.
حضر الزيارة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ"، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات القطاع الطبي بالجامعة، والدكتور محمد صفاء، مدير مستشفيات جامعة الفيوم.
شملت الزيارة تفقد غرف وأماكن العزل بالمستشفي الباطنة الجامعي، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على البلاد، والوقوف على تجهيزات مختلف أقسام المستشفي لإستقبال حالات الإصابة بالفيرسى.
الجدير بالذكر، أن مستشفي الباطنة الجامعي تضم 120 سريرًا، فضلًا عن 30 سريرًا رعاية مركزة، كما تشمل 42 جهاز تنفس صناعي.
حضر الزيارة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ"، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات القطاع الطبي بالجامعة، والدكتور محمد صفاء، مدير مستشفيات جامعة الفيوم.
شملت الزيارة تفقد غرف وأماكن العزل بالمستشفي الباطنة الجامعي، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على البلاد، والوقوف على تجهيزات مختلف أقسام المستشفي لإستقبال حالات الإصابة بالفيرسى.
الجدير بالذكر، أن مستشفي الباطنة الجامعي تضم 120 سريرًا، فضلًا عن 30 سريرًا رعاية مركزة، كما تشمل 42 جهاز تنفس صناعي.