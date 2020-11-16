محافظ الفيوم ومستشار الرئيس يتفقدان مستشفى الباطنة الجامعي

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عقب الإنتهاء من الندوة التوعوية التي نظمتها جامعة الفيوم تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم"، يرافقه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم للتأكد من جاهزيتها لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد على البلاد.



حضر الزيارة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ"، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات القطاع الطبي بالجامعة، والدكتور محمد صفاء، مدير مستشفيات جامعة الفيوم.



شملت الزيارة تفقد غرف وأماكن العزل بالمستشفي الباطنة الجامعي، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد على البلاد، والوقوف على تجهيزات مختلف أقسام المستشفي لإستقبال حالات الإصابة بالفيرسى.



الجدير بالذكر، أن مستشفي الباطنة الجامعي تضم 120 سريرًا، فضلًا عن 30 سريرًا رعاية مركزة، كما تشمل 42 جهاز تنفس صناعي.

