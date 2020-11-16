جدول مباريات مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني (صور)

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أعلنت لجنة المسابقات عن مواعيد مباريات دورى القسم الثانى حيث من المقرر أن يفتتح الموسم الجديد مبارياته فى الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى.



وتم تقسيم المجموعات لثلاث مجموعات بحيث تحتوى كل مجموعة على ١٦ فريقا يصعد منها صاحب المركز الأول بكل مجموعة للدورى الممتاز بينما يهبط الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة للقسم الثالث.



ومن المقرر أن تبدأ المباريات الأربعاء ٢٥ نوفمبر وينتهي بشهر يوليو القادم على أن تتوقف المباريات خلال شهر رمضان المعظم.