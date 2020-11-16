جبهة شباب الصحفيين تهاجم "عيد والزاهد": عملاء للجماعة الإرهابية على حساب الوطن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
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شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على نشطاء السبوبة جمال عيد ورفيقه مدحت الزاهد، مؤكدة الجبهة علي أنة لازال الإرهابي جمال عيد يحاول إرضاء أسياده والجماعة الإرهابية في كل مكان على حساب استقرار وأمن البلد من أجل حفنة من الدولارات.

وزميله مدحت الزاهد دخل في نفس المنظومة ويعزف نفس اللحن النشاز لإرضاء الجماعة الإرهابية وخداع المصريين بالإدعاءات الكاذبة، والتحريض على نشر الفوضى والخراب في المجتع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي «ياجمال ياعيد إنت ومدحت الزاهد .. إنتم مرفوضين من الرأي العام والمجتمع، ولا تستحقوا سوى لعنات التاريخ التي سترافقكم طول حياتكم .. لأن التاريخ لن يذكر لكم سوى إفتراءاتكم وكذبكم وعمالتكم وخيانتكم».

وأضاف طوالة أن مدحت الزاهد يلعب دور العميل المزدوج للجماعة الإرهابية وأصحاب مخططات نشر الفوضى والهدم من أعداء مصر في الخارج، و حركاتك مكشوفة وإدعاءاتك باطلة .. وكذبك مفضوح .. کفی کفی کفی، كل المصريين رافضينك إسمًا وموضوعًا زي ما الحياة السياسية لفظتك.

ووجهت الجبهة رساله  إلى من يهمه الأمر .. ألا تستحق الخيانة والعمالة للجماعة الإرهابية وأصحاب مخططات الفوضي وقفة جادة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

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