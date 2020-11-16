تعادل بنها مع سرس الليان ودياً

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:18 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنها مع فريق سرس الليان، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، بملعب "ميت راضي" في بنها، استعداداً لدوري القسم الثالث.

شهد الشوط الاول إحتساب ركلة جزاء للفريق البنهاوي، تصدى لها أحمد رزق حارس مرمى نادي سرس الليان.

ومن المقرر أن يحل سرس ضيفا على بلبيس الخميس المقبل، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وسبق لسرس الليان خوض 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث خسر من تلا 2-1 وفاز على التأمين 2-1 وغزل شبين 3-1.

أخبار تهمك

الزمالك يواصل محاولاته لإقناع باتشيكو بعودة نجمه المعار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

البنك الأهلي يحصل على توقيع مهاجم إنبي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ 38 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور .. مركز شباب تلا يفوز على نادي تلا ويواجه عثماسون ودياً

منذ نصف ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:01 م

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»