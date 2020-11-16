تعادل بنها مع سرس الليان ودياً



شهد الشوط الاول إحتساب ركلة جزاء للفريق البنهاوي، تصدى لها أحمد رزق حارس مرمى نادي سرس الليان.



ومن المقرر أن يحل سرس ضيفا على بلبيس الخميس المقبل، استعداداً لدوري القسم الثاني.





وسبق لسرس الليان خوض 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث خسر من تلا 2-1 وفاز على التأمين 2-1 وغزل شبين 3-1.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنها مع فريق سرس الليان، خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، بملعب "ميت راضي" في بنها، استعداداً لدوري القسم الثالث.