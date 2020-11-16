تريد إرسال قوات إلى أذربيجان.. هل تشعل تركيا الحرب في كاراباخ مجددا؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
لا تكف تركيا عن إشعال الحرب فى منطقة القوقاز، من خلال سعيها المستمر، وبشتى الطرق الممكنة، لإعادة تأجيج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، فى منطقة ناجورنو كاراباخ، المتنازع عليها، لتثبت للجميع أنها لا تهدأ حين تصمت المدافع، وحين تنقشع سحب الدخان، وحين تضع الحرب أوزارها.

فعلى الرغم من أن التدخل التركى الذى يرفضه المجتمع فى شئون الدول، لا يجلب سوى الخراب والدمار، إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا يزال يعيش فى وهم الخلافة، ويسعى لتحقيق آماله وطموحاته، الطامعة فى مقدرات الغير، ونهب ثروات الدول، دون وجه حق، وهو ما يبدو واضحا وجليا للجميع، فى تدخلاته فى الحرب التى تدور بإقليم ناجورنو كاراباخ، لا من أجل تحرير أراضى أذربيجان كما يقول، وإنما سعيا للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وبعد مساع عدة من جانب روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف العمليات العسكرية، ووقف إطلاق النار، فى الحرب التى تدور بين الجانبين الأرمينى والأذربيجانى، منذ يوم 27 من شهر سبتمبر الماضى، حول منطقة ناجورنو كاراباخ، الانفصالية، وهى منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب في عام 1994، وللجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان، باءت بالفشل مرات عدة، لكنها نجحت أخيرا فى التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار، كخطوة أولى لتسوية الأزمة، بعيدا عن الحلول العسكرية التى راح ضحيتها عدد كبير من العسكريين والمدنيين من الطرفين، إلى جانب نزوح عدد آخر من منازلهم هربا من ويلات الحرب والقصف الذى ظل يتجدد فى كل يوم وليلة، يصر الرئيس التركى على إعادة تأجيج الصراع وإشعال الأزمة من جديد.

تركيا تسعى لإرسال جنودها إلىأذربيجان

فبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، قدمت الرئاسة التركية، اليوم الإثنين، مذكرة إلى البرلمان، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان.

وبموجب المذكرة، تطالب الرئاسة التركية البرلمان بالموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد، بموجب المادة 92 فى الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك.

وذكرت قناة "العربية"، عبر موقعها الرسمى، أن السفير الأذربيجانى فى موسكو، بولاد بلبل أوغلو، كان قد قال إن وجود تركيا فى جنوب القوقاز لا ينبغى أن يخيف أحدا، فى الوقت الذى جددت فيه روسيا، يوم الخميس الماضى، تأكيدها على وجود خلافات بينها وبين تركيا حول إقليم ناجورنو كاراباخ، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين كل من أذربيجان وأرمينيا وروسيا، وضع حدا لاستمرار النزاع العنيف، معتبرة أن تركيا فهمت خطأ مسألة نشر قوات حفظ السلام فى المنطقة.

وفى بيان، قال دميترى بيسكوف، السكرتير الصحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "كانت لدينا وجهات نظر مختلفة منذ البداية.. روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة والرؤساء المشاركون وفرنسا ودول أوروبية أخرى مؤيدون مقتنعون بالنهج القائل بأنه لا يوجد بديل لتسوية الصراع فى كاراباخ بالطرق السياسية والدبلوماسية، ونحن نتمسك بوجهة النظر هذه، فى حين تتمسك تركيا بوجهة نظر مختلفة"، فى إشارة إلى تلميح وزير الدفاع التركى فى وقت سابق بأن قوات بلاده ستشارك فى قوات حفظ السلام التى تم الاتفاق على نشرها فى الإقليم الانفصالى الذى تسكنه أغلبية من أصول أرمينية.

كان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد بحث مع الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمينى، نيكول باشينيان، تطبيق الاتفاقات الثلاثية حول تسوية النزاع فى ناجورنو كاراباخ.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أجرى بوتين محادثات هاتفية مع كل من علييف وباشينيان، تناولت الجوانب العملية لتطبيق الاتفاقات المسجلة فى البيان الثلاثى حول ناجورنو كاراباخ، الصادر يوم 9 نوفمبر الحالى، بحسب ما أفاد به الكرملين، الذى أكد أنه خلال المحادثات تم الإعراب عن الارتياح من الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، والهدوء، بما فيه الكفاية للأوضاع على خط التماس.

وخلال الاتصال مع علييف، أشار بوتين إلى وجود كنائس وأديرة مسيحية فى الأراضى التى عادت إلى الجمهورية الأذربيجانية بموجب البيان الثلاثى، مشددا على أهمية ضمان الحفاظ على هذه المقدسات وأنشطتها الدينية الطبيعية، وهو ما أبدى علييف تفهمه بشأنه، وقال إن أذربيجان ستعمل بالتوافق مع هذا المبدأ.

تبادل جثث الضحايا

واستجابت أرمينيا وأذربيجان، لما تم الاتفاق عليه، من تبادل جثث الضحايا، بعد مطالبات روسية عدة لإنهاء الحرب والاتفاق على هدنة لأسباب إنشانية، تمكن الطرفين من انتشال جثث الضحايا.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت أذربيجان، اليوم السبت، تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمينى، فى كاراباخ، منذ توقيع الجانبين اتفاقية وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية والقتالية.

وفى بيان لها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمينى جثث عدد من العسكريين الأرمن، الذين قتلوا خلال المعارك فى محيط مدينة شوشا الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا فى المنطقة نفسها.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية التى تم نشرها فى كاراباخ، مبدية امتنانها لوزارة الدفاع الروسية، وشخصيا لوزيرها، الجنرال سيرجى شويجو، لتنظيم هذه العملية الإنسانية.

وذكرت الوزارة الأذربيجانية أن العملية نفذت بناء على البند الثامن فى الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية فى كاراباخ، الذى صدر مؤخرا عن رئيسى أذربيجان إلهام علييف، وروسيا فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة أرمينيا، نيكول باشينيان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة القوقاز كاراباخ قوات حفظ السلام في كاراباخ صراع أرمينيا وأذربيجان تركيا تشعل الصراع في كاراباخ إقليم ناجورنو كاراباخ

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

البنك الأهلي يحصل على توقيع مهاجم إنبي

منذ ساعة و 22 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

بالصور .. مركز شباب تلا يفوز على نادي تلا ويواجه عثماسون ودياً

منذ نصف ساعة

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ 39 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يواصل محاولاته لإقناع باتشيكو بعودة نجمه المعار

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بينهم مصر.. رد الفعل الدولي على الصدام بين جيشي أذربيجان وأرمينيا

برعاية روسية.. هل تنهي المفاوضات قتال أرمينيا وأذربيجان؟

التفاوض وتحقيق السلام.. كيف يبدو الموقف المصري من أزمة أذربيجان وأرمينيا؟

تصعيد خطير.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة وتتبادلان القصف

رفضت إشراك تركيا في المفاوضات.. جهود روسية لوقف حرب أرمينيا وأذربيجان

الغاز كلمة السر.. لماذا تتدخل تركيا في صراع أرمينيا وأذربيجان؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

الأهلي يحسم صفقة الموسم

05:01 م

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»