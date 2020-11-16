انطلاق فعاليات "البرنامج التثقيفي" لرفع وعي وإدراك طلاب جامعة كفرالشيخ

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نظمت أسرة الجيل المؤسس بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، أولى فعاليات البرنامج التثقيفي لرفع وعي وإدراك طلاب الجامعة بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، اليوم الاثنين، في كلية الطب البشري بقاعة السيمنار بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور رشدي العدوى، أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد - رائد أسرة الجيل المؤسس ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



ورحب عميد كلية الطب البشري، بالحضور في رحاب الكلية وقدمت الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لرعايته للندوة والحضور لتشريفهم والمشاركة، وتناولت فعاليات البرنامج التثقيفي ضوابط الحق في حرية التعبير في القانون والقضاء المصري للدكتور ماهر أبوخوات.



وتحدث الدكتور حسني النجار عن استراتيجيات تعزيز الأمن الفكري للشباب كما تحدث الدكتور على عبدالقادر عن إدارة الموارد البشرية الخضراء، وتحدث الدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة عن الشباب والدولة "حقائق وأرقام ".



و أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن مصر تواجه تحديات على مختلف الأصعدة، المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اتخذت العديد من الإجراءات الجاذبة للإستثمار بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى.



وأضاف دسوقي، بأننا نلحظ إنشاء مشروعات عملاقة من مدن جديدة وجامعات ومستشفيات وكليات جديدة وطرق ومواني وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفير الخدمات الصحية ممثلة في مبادرات رئاسية وإشراك طاقات الشباب في خدمة الوطن لتستعيد مصر مكانتها التي تستحقها بين دول العالم.



وقال رئيس الجامعة أن هذه الندوات يأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأوضح د. دسوقي أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم ندوات للتثقيف والوعي في مختلف المجالات مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق لتخريج طالب متميز يمتلك المهارات وعلوم التكنولوجيا يواكب خريجي الجامعات العالمية.



كما أشاد بوعي طلاب جامعة كفرالشيخ موضحًا أن الجامعة تنظم رحلات إلى المشروعات القومية العملاقة لتعريفهم بحجم الإنجازات موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة وقوات الشرطة.



وشدد رئيس الجامعة الدكتورعبدالرازق دسوقي على الأهمية التاريخية والحضارية والاستراتيجية والدينية لمصر، محذرا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.