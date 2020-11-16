بالصور .. مركز شباب تلا يفوز على نادي تلا ويواجه عثماسون ودياً















شهدت مباراة فريقا مركز شباب تلا ونادي تلا، التي أقيمت اليوم الإثنين، فوز فريق مركز شباب تلا بهدف نظيف، استعداداً لدوري القسمين الثالث والرابع.سجل هدف اللاعب الوحيد اللاعب محمد الحسيني في الدقيقة 35 من الشوط الأول، من ضربة رأس نتيجة ركلة ركنية، وأدار اللقاء فايز زيدان الحكم السابق.ومن المقرر أن يلعب شباب تلا مع عثماسون يوم الخميس المقبل في ثالث تجاربة الودية، استعداداً للموسم المقبل من القسم الثالث الذي سيقام نهاية نوفمبر الحالي.