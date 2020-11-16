أستون فيلا يرسل طائرة خاصة لنقل تريزيجيه عقب مواجهة توجو





يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.





وخصص نادي أستون فيلا الانجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد أمام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون.





وشارك تريزيجيه في مباراة منتخب مصر أمام توجو التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، وتغاضي الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه أمام منتخب توجو.





ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.



