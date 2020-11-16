ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الثاني من نوفمبر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 385 دولارا للطن مقابل 2ر355 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر8 بالمئة، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر367 دولار للطن الى 1ر399 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر8 بالمئة.

ووفقا للبيانات التي اعلنت اليوم، ارتفع سعر الديزل من 7ر316 دولار للطن الى 4ر351 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 11 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 5ر320 دولار للطن الى 4ر355 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر10بالمئة.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي الى 6ر273 للطن مقابل 9ر249 دولار في الأسبوع الأول، وبنسبة ارتفاع بلغت 5ر9 بالمئة.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر نوفمبر عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين الأول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر قد ارتفع الى 2ر42 دولار للبرميل مقابل 4ر38 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر.

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