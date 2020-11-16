باريس سان جيرمان يخطط لخطف راموس

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد فريق ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي.

وألمحت صحيفة آس الإسبانية أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل النجم الإسباني حتى الآن لإتفاق من أجل تجديد عقده كما هناك شكوك كبيرة حول إستمراره مع ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يخطط لعرض عقد على راموس تبلغ مدته 3 سنوات وراتب يبلغ قدره 20 مليون يورو صافٍ سنويًا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيرجيو راموس يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 660 مباراة وسجل 100 هدفًا وصنع 40 هدف آخرين وفاز بـ22 بطولة.

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