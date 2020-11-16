الأهلي يحسم صفقة الموسم

استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حسم صفقة قوية، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





واتفق المارد الأحمر مع وادي دجلة، بشأن التوقيع مع أحمد رمضان بيكهام بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقبلة.





ووافق الفريق الدجلاوي على رحيل بيكهام مقابل 12 مليون جنيه مع إعارة ثنائي من الفريق إلى دجلة، حسب اختيارات المدير الفني.

ونجح الأهلي في الاتفاق على ضم بيكهام مقابل 12 مليون بالرغم من وجود بند يسمح بعودة اللاعب مقابل دفع 15 مليون جنيه، بعد نجاح الإدارة الحمراء في تخفيض المقابل المادي.



