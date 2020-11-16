عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة برامج وزارة التضامن الخاصة بالتنمية المجتمعية.

ووجه الرئيس السيسي، بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم برامج التنمية المجتمعية.

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