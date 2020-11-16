جاتوزو يستقر على بديل اوسيمين

إستقر الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي نابولي الإيطالي على بديل أوسمين لاعب الفريق الذي تاكد غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة بداعي الإصابة.









ووقع إختيار جاتوزو على بيتانيا الذي يرى فيه المدير الفني أنه يُمكنه القيام بنفس الدور خاصةً في مباراة ميلان القادمة لحساب مباريات الدوري الإيطالي.









وأكد المدير الفني لنابولي أن مباراة متصدر الكالتشيو تحتاج لكافة الأوراق والتحضير الجيد للحصول على النقاط الثلاثة ومحاولة إعتلاء مقعد الصدارة.



