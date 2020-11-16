البنك الأهلي يحصل على توقيع مهاجم إنبي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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حصل نادي البنك الأهلي، على توقيع اللاعب محمود قاعود، مهاجم نادي إنبي ، استعداداً للموسم الجديد من منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية إحتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، موسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، أحمد ياسين، لاعب مصر المقاصة السابق، ثنائي المصري، بهاء مجدي، أحمد ياسر، فادي فريد، مهاجم أسوان.

إضافة ثنائي الأهلي، شادي رضوان، محمد فخري، عاصم، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، محمد بسيوني، لاعب وسط إنبي، محمد الجمل، مدافع الإسماعيلي، محمد السيد أبو المجد (بوشا)، ظهير أيمن طلائع الجيش، وأحمد السعدني، حارس حرس الحدود.

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