لمتابعة نجله.. أحمد حسن في مباراة منتخب الشباب والنجوم

حضر أحمد حسن نجم المنتخب الوطني المعتزل، مباراة منتخب الشباب الودية، أمام النجوم، المقامة بينهما حاليًا، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة، في بطولة شمال إفريقيا بتونس.

وتواجد الصقر في المباراة، لدعم نجله الحبيب أحمد حسن، في المباراة حيث يلعب نجل عميد لاعبي العالم، في فريق النجوم بمركز خط الوسط.

واستقبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين، الصقر بحفاوة كبيرة وأبدى نجم الفراعنة المعتزل سعادته بالاستقبال، متمنيًا التوفيق لمنتخب الشباب، في بطولة شمال إفريقا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس.

ويخوض منتخب الشباب عدد من المباريات الودية استعدادًا لخوض بطولة شمال إفريقيا الشهر المقبل.