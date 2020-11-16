شيكابالا ينتظم في مران الزمالك

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران فريقه الجماعي اليوم الإثنين وذلك بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية في الجيمانزيوم.


وخاض اللاعب التقسيمة التي أجراها المدير الفني البرتغالي للبيت الأبيض جيمي باتشيكو للاعبين وقام بأداء بعض التدريبات والجمل الفنية.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نادي إف سي مصر يوم السبت القادم لحساب مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر والتي يحتضنها ملعب إستاد السويس الجديد.

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