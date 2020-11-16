الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية بدءًا من الغد وحتى الأحد القادم

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.



وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:



