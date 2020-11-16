الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية بدءًا من الغد وحتى الأحد القادم
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:01 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة بدءًا من غدا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020 نستعرضها معكم فيما يلي:
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . رشيد - بلطيم- بورسعيد العريشرفح)
شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية)
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح . السلوم)
أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش) .
الخميس 19 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم)
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد العريش - رفح - الوجه البحري)
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر)
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس) .
الجمعة 20 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد العريش - رفح)
الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية المنوفية).
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس).
السبت 21 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد العريش - رفح)
الأحد 22 نوفمبر 2020
السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح)