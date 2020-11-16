الهلال يعلن إصابة لوشيسكو بفيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إصابة المدير الفني للفريق الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".


وأعلن الزعيم السعودي عبر بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت جاء فيه: "أوضحت الفحوص إصابة مدرب الفريق، رازفان لوشيسكو بفيروس كورونا".


وأضاف بيان حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم "المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة".

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