نشرة حوادث الفجر: انهيار سما المصري داخل المحكمة
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:09 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مصلحة الطب الشرعي بزينهم (صور)
قام السيد المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم بزيارة ميدانية لمصلحة الطب الشرعي بزينهم، تفقد خلالها ما تم إنشاؤه وتطويره في أقسام المصلحة المختلفة منها: ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انهيار سما المصري داخل المحكمة
تعرضت سما المصرى لانهيار تام فور سماعها لحكم محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري، وتعرضت لحالة من الإعماء من كثرة البكاء. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سفارة كازاخستان تكرم رئيس المحكمة الدستورية ونائبه
أقامت سفارة كازاخستان حفلًا لتكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمنحه ونائبه المستشار عادل عمر شريف ميداليتين بمناسبة مرور 25 عاما على إصدار دستور كازاخستان. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل دعوي نقل ملكية أموال وممتلكات الإخوان لخزانة الدولة لـ 29 نوفمبر
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة، وذلك لجلسة 29 نوفمبر الجاري لتقديم المستندات والمذكرات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الرحمة فوق العدل.. الإدارية العليا تؤيد حكم إلغاء قرار فصل موظفة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020 قررت فيه بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
وزير العدل يتفقد أعمال تطوير مصلحة الطب الشرعي بزينهم (صور)
قام السيد المستشار عمر مروان وزير العدل صباح اليوم بزيارة ميدانية لمصلحة الطب الشرعي بزينهم، تفقد خلالها ما تم إنشاؤه وتطويره في أقسام المصلحة المختلفة منها: ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
انهيار سما المصري داخل المحكمة
تعرضت سما المصرى لانهيار تام فور سماعها لحكم محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري، وتعرضت لحالة من الإعماء من كثرة البكاء. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سفارة كازاخستان تكرم رئيس المحكمة الدستورية ونائبه
أقامت سفارة كازاخستان حفلًا لتكريم المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمنحه ونائبه المستشار عادل عمر شريف ميداليتين بمناسبة مرور 25 عاما على إصدار دستور كازاخستان. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل دعوي نقل ملكية أموال وممتلكات الإخوان لخزانة الدولة لـ 29 نوفمبر
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة، وذلك لجلسة 29 نوفمبر الجاري لتقديم المستندات والمذكرات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الرحمة فوق العدل.. الإدارية العليا تؤيد حكم إلغاء قرار فصل موظفة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص حكما فى الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020 قررت فيه بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر فى أبريل 2014 بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا