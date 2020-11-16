استجابة لطلب النقيب.. جامعة عين شمس تعفى أبناء شهداء الأطباء من المصروفات الخاصة



وأرسل الدكتور المتينى بخطاب إستجابة لطلب نقيب الأطباء جاء فيه "بالإشارة الى خطاب سيادتكم بشأن إعفاء أبناء شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بما فيها البرامج الخاصة..أتشرف بإحاطة سيادتكم أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق على المقترح المقدم من سيادتكم بإعفاء أبناء شهداء الأطباء فى جائحة كورونا من المصاريف الدراسية بمافيها مصاريف البرامج الخاصة وذلك عرفانًا منا بما قدمه شهدائنا من الجيش الأبيض".



وأضاف الخطاب: متمنيين لسيادتكم مزيد من التوفيق والسداد آملين استمرار أواصرالتعاون المثمر والبناء بين نقابتكم الموقرة وبين جامعة عين شمس.



وكانت هذه المخاطبات قد تمت بين النقابة والجامعة بإعفاء أبناء الشهداء من مصروفات البرامج الخاصة منذ منتصف سبتمبر الماضى دعمًا لأسر الشهداء وقدمها عضو المجلس الدكتور ابراهيم الزيات ووعده الدكتور المتينى بإدارجها فى أول مجلس وبالفعل تم وصدر القرار امس ليطبق على جميع ابناء شهداء الأطباء.



من ناحيتها ثمنت نقابة الأطباء هذا القرار والخدمات المجتمعية التى تقدمها جامعة عين شمس للأطباء وأسرهم وهو الدور الذى تتمنى أن يحتذى به فى كافة المؤسسات الأخرى.

استجابة لطلب نقابة الاطباء أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى قرارًا بإعفاء أبناء شهداء الأطباء ضحايا كورونا من جميع أنواع المصروفات الجامعية بما فيها مصروفات البرامج الخاصة وذلك استجابة لمخاطبة أرسل بها نقيب الأطباء دكتور حسين خيرى لرئيس الجامعة لإعفاء الطلاب فى جامعة عين شمس من أبناء شهداء الاطباء من المصروفات الدراسية.