الأرثوذكسية تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيس مركزها الاعلامي



ومن المقرر أن يقيم المركز الاعلامى للكنيسة برأسة الاب بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية، احتفالية يوم الاربع المقبل بمسرح الانبا رويس بالاكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك فى الحضور قداسة البابا تواضوس الثانى.



ويكون الاحتفالية قاصرة فقط علي حضور الأساقفة والأباء الكهنة بالكنيسة وذلك لمنع التزاحم ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وعلى راسها البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيس المركز الاعلامى للكنيسة، وذلك يوم الاربعاء القادم 18 نوفمبر.