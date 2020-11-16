الأرثوذكسية تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيس مركزها الاعلامي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وعلى راسها البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيس المركز الاعلامى للكنيسة، وذلك يوم الاربعاء القادم 18 نوفمبر. 

ومن المقرر أن يقيم المركز الاعلامى للكنيسة برأسة الاب بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية، احتفالية يوم الاربع المقبل بمسرح الانبا رويس بالاكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك فى الحضور قداسة البابا تواضوس الثانى. 

ويكون الاحتفالية قاصرة فقط علي حضور الأساقفة والأباء الكهنة بالكنيسة وذلك لمنع التزاحم ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

الزمالك يواصل محاولاته لإقناع باتشيكو بعودة نجمه المعار

منذ ساعة

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

البدري يكشف كواليس لقطته المثيرة مع الشناوي

منذ ساعة

سيراميكا يكشف موقفه من ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة القبطية تستعد لاستقبال 200 شباب حول العالم

البابا تواضروس يستقبل قادة هيئة "step forward" (صور)

"رسالة البابا".. خدمة "واتس آب" لنشر تعاليم "تواضروس" للأبناء

البابا تاوضروس يستقبل فوج شبابي من أبناء الكنيسة في النمسا

البابا تواضروس يحاضر في مؤتمر "الأسر الجامعية"

الكنيسة الأرثوذكسية تعلن موقفها من التحضير لفتح الكنائس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»