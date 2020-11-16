ملاعب ومواعيد مباريات كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم،مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.. على النحو التالي:

دور الثمانية





يوم السبت 21/11/2020.. الأهلي يواجه أبوقير للأسمدة بملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في الخامسة مساءا، والزمالك مع إف سي مصر بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساءً.

نصف النهائي

يوم الثلاثاء 1/12/2020.. الفائز من مباراة الزمالك وإف سي مصر يواجه طلائع الجيش بملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الخامسة مساءا، ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي مع أبوقير للأسمدة مع الاتحاد السكندري بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساءً.

المباراة النهائية

تقام يوم السبت 5/12/2020 بملعب ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.