موعد مباراة الاهلي ضد أبوقير للأسمدة في كأس مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن إتحاد الكرة المصري اليوم الإثنين مواعيد مباريات بطولة كأس مصر التي توقفت خلال الفترة الأخيرة بسبب مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي وصل فيها الفريقان للمشهد النهائي.


وأسفرت المواعيد الجديدة عن مواجهة الأهلي ضد فريق نادي أبوقير للأسمدة يوم السبت القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.


ومن المُنتظر أن تقام المباراة بين الفريقين إعتباراً من الساعة الخامسة مساءاً وتُنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية المصرية.

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كأس مصر الاهلي ابوقير للاسمدة

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