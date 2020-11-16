الكاظمي: الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إن البلد يمر بأزمات وتحديات كبيرة، لافتًا إلى وضع الخطط لتجاوزها.

وكلف الكاظمي، الفريق الركن عبد الأمير يارألله برئاسة أركان الجيش، والفريق عبد الأمير الشمري بمنصب نائب رئيس أركان الجيش.

وشارك الفريق الركن عبد الأمير يارالله في عمليات تحرير العراق من تنظيم "داعش"، وتسلم منصب قائد العمليات المشتركة.

وتسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة خطية من نظيره البريطاني بوريس جونسون، نقلها السفير البريطاني في بغداد "ستيفن هيكي".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السفير "هيكي" نقل للكاظمي تحيات رئيس وزراء بريطانيا، واستعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في تصديها لعدد من التحديات، والتي تأتي في مقدمتها مواجهة جائحة كورونا، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي.

من جهته أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما، فيما بحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز التعاون بين العراق وبريطانيا، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، إضافة الى الأوضاع في العراق والمنطقة.