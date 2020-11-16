مبروك: وليد أزارو أفضل من بادجي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:46 م
أزارو
أزارو
الفجر الرياضي
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رفض فتحي مبروك المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر فكرة الهجوم الشديد على حسام البدري المدير الفني للمنتخب بعد الفوز على توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

 

وأكد مبروك على قناة أون تايم سبورتس البدري يتعرض لحالة من التربص الشديد لأنه مدرب وطني رغم أنه تعامل مع الظروف الحالية بشكل مقبول من ناحية الاختيار العناصر وتحقيق الفوز.

 

وأوضح أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي، يحتاج لتقديم أوراق اعتماده لجماهير ناديه بشكل أقوى مشيرًا إلى أن المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي أفضل من بادجي.

 

وأضاف مبروك: "أزارو تعرض للانتقادات في بداية مشواره، ولكنه يملك قدرات مميزة خاصة الضغط على المدافعين والقدرة على هز الشباك، ولذلك فهو أفضل من بادجي".

 

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