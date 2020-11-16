بحور الدم.. انتظروا لحين أن يكبر الطفل ليأخذ ثأر والده فكانت نهايته الإعدام شنقا| قصة ثأرية في الصعيد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسرى _ هناء البشيري
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«العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم».. ذاك القول الذي طالما استخدمه المجتمع الصعيدي وطبقة دون أن ينتقص منه، قصتنا اليوم من داخل عروس صعيد مصر محافظة المنيا، وتحديدًا داخل قرية داقوف التابعة إداريًا لمركز سمالوط شمالي المحافظة.

خصومة ثأرية خلفت قتلى، فداخل أزقة قرية داقوف ترصد كل من عزت محمد فاروق 21 عاما، يعمل مزارع ونجل عمومتة هلال رفعت فاروق 27 عاما عامل زراعى، وأعدوا العدة وقرروا التخلص من ربيع صلاح غنيمة عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

4 سنوات لم تكن كفيلة أن ينسى أبناء العمومه ما فعلت بهم عائلة غنيمة تلك العائلة التي حيث قام المجني علية ربيع صلاح غنيمة بقتل والد المتهم الأول وعم المتهم الثاني تلك الواقعة بوابل من الأعيرة النارية.

أصرت عائلة فاروق بأن لا يأخذ الثأر إلا نجله، وكان في ذلك العمر بالغ من 16 عاما، كبر الطفل وهو يحمل في قلبه ثار والده فاتفق مع نجل عمومته وقررا قتل قاتل والده الأول وعم الثاني وأمام منزل ربيع صلاح غنيمة وأطلقوا علية وابل من النيران.

هنا قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ واحمد السيد عبد العزيز واحمد حنفى محمود وامانة سر اندراوس فهمى، أحال أوراقهم مفتى الجمهورية لاخذ الراى الشرعى في اعدامهما وتحديد جلسة ليوم الرابع من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

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