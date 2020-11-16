بروتوكول تعاون لتطوير 100 فصل من فصول الحضانات بالدقهلية



وفى ذات السياق اوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى انه تم اختيار الفصول التى تقرر توقيع البروتوكول بشأنها كمرحلة اولى بعد عمل دراسة وحصر شامل للحضانات بالجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمحافظة، مشيرا الى ان اعمال التطوير يبدا العمل فيها فورا ويستهدف التطوير تنمية القدرات المتنوعة لهذه الحضانات وتنفيذ برنامج تدريبات متعدد الانشطة، لتعظيم الاستفادة من هذه الفصول لصالح اطفال الحضانات.



حضر توقيع البروتوكول، المستشار صابر زاهر رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية، والدكتور جابر طلبه العميد السابق لكلية رياض الاطفال بالمنصورة،و مديرو البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والحضانات بمؤسسة صناع الحياة، والجمعية الشرعية.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتطبيقا للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بالمحافظات المصرية، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة نفين القباج وزيرةالتضامن الاجتماعي.



شارك الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، في حفل توقيع البروتوكول الثلاثى لمشروع تطوير الحضانات بمحافظة الدقهلية، والذى يستهدف العمل على تطوير 100 فصل من فصول الحضانات بنطاق المحافظة منهم 50 فصلا تابعا للجمعية الشرعية، و50 فصلا تابعا لمؤسسة صناع الحياة.ووقع البروتوكول الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والمهندس عفت رجب داود منسق عام الجمعية الشرعية بالدقهلية، والدكتور احمد سعده الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الحياة " مصر".وقد ثمن محافظ الدقهلية دور ومشاركات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات الاهلية بنطاق المحافظة مع الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تعدد انشطتها فى المجالات التعليمية والانسانية والاجتماعية لفئات المجتمع الدقهلاوى.واشاد محافظ الدقهلية بالدعم المتواصل من وزارة التضامن الاجتماعى ومساندتها الدائمة فى كافة المجالات الاجتماعية والانسانية على ارض محافظة الدقهلية.