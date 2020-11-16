تعيين الدكتور أحمد سعد مدير لمنطقة التأمين الصحي بالمنيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أصدر الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، قرارًا رقم ( 839 ) لسنة 2020 بتاريخ 11 نوفمبر لعام 2020 بتكليف الدكتور " أحمد سعد سيد كامل " للقيام باعمال مدير لمنطقى التامين الصحى فرع المنيا لمدة 3 اشهر خلفا للدكتور محمود الصاوي المدير الأسبق لمنطقة المنيا للتأمين بالمنيا.

وقد عقد الدكتور " أحمد سعد " إجتماعه الأول بعد توليه مهام منصبه الجديد كمدير عام للتأمين الصحي فرع المنيا بالكوادر الطبية داخل مستشفى سوزان للتأمين الصحي بالمنيا وبإدارة المستشفى، لوضع خطة لتحسين سير العمل بالمستشفى والآداء الطبي وكيفية التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " خلال الموجة الثانية.

جدير بالذكر بأن الدكتور " أحمد سعد سيد كامل " كان يعمل إستشاري ورئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوزان للتأمين الصحي، ثم تولى قيادة مستشفى سوزان للتأمين الصحي لمدة عامين ونصف تقريبًا، ثم تولى قيادة فرع المنيا للتأمين الصحي.

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