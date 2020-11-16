اتحاد الكرة يعلن مواعيد استكمال كأس مصر

حدد الإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين مواعيد إستكمال بطولة كأس مصر وذلك بعدما توقفت خلال الآونة الأخيرة بفضل مشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا.









وقرر إتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي ضد أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بستاد برج العرب بالإسكندرية.









فيما سيلعب نادي الزمالك في نفس اليوم ضد فريق نادي مصر على ملعب إستاد السويس الجديد فيما سيكون دور الأربعة يوم 1 ديسمبر بين طلائع الجيش والفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.









فيما سيلعب الإتحاد السكندري مع الفائز من مباراة الأهلي وأبوقير للأسمدة بستاد السويس الجديد على أن يُقام نهائي بطولة كأس مصر يوم الخامس من شهر ديسمبر القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي.







