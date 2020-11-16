تفاصيل إحالة 18 محضرا تموينيا للنيابة العامة في الدقهلية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت حملات تموينية وحملات التفتيش من ضبط 18 مخالفة بالاسواق والمحلات والمخابز وتم تحرير محاضر بشأنها، في محافظة الدقهلية.

وقرر محافظ الدقهلية احالة محاضر المخالفات الى النيابة العامة لاعمال شئونها،جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية

جاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بشأن الحملة المشتركة التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة المطرية، واوضح رئيس المركز، انه تم تشكيل لجنة للمرور علي الاسواق والافران بمشاركة، مدير الطب البيطري والتموين ومفتش صحة المطرية والتموين وادارة والبيئة، وكانت المحاضر المحررة عبارة عن 8 محاضر صحة و4 عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر بيئية بالاضافةالى 3 محاضر عدم إعلان تسعيرة وتم إعدام 45 كيلو جرام لحوم غير صالحة.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينه المطرية بالتنسيق مع قطاع التموين لمتابعة تصرفات النيابة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال جميع المخالفات.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبة.

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