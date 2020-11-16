5000 جنيه جائزة باسم على رضوان في علوم المصريات

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أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن إنشاء جائزة سنوية باسم الأستاذ الدكتور على رضوان عالم المصريات ورئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب السابق قيمتها خمسة آلاف جنيه.



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الجائزة تمنح لأفضل بحث فى مجال تاريخ الفن المصرى القديم والآثار والديانة المصرية القديمة على أن يكون موضوع البحث غير مستل من رسالة ماجستير أو دكتوراه ولم يسبق نشره فى أى دورية علمية أو تقديمه فى مؤتمر أو تقيمه من قبل جائزة أخرى وألا يتعرض لإسقاطات سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.



وأضاف الدكتور ريحان أن البحث يقدم لإدارة الاتحاد فى نسخة ورقية وعدد 2 إسطوانة مدمجة مزود بالصور والأشكال التوضيحية وللاتحاد حق الملكية الفكرية والنشر للبحث عند فوزه وتسلم الأبحاث باليد فى مقر الاتحاد أو عبر البريد الإلكترونى للاتحاد فى موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام.



ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على رضوان محل تقدير واحترام على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار عام 1983 ووسام العلوم والفنون وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية عام 2003 وحصل على الوسام الكبير للجمهورية الألمانية بدرجة " قائد " عام 2006



كما أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه عن فنون وحضارة مصر القديمة في شتى مراحلها (ما قبل التاريخ – العصور الفرعونية – العصور اليونانية والرومانية – الفنون القبطية – الفن في النوبة) كما أشرف على إنشاء كلية الآثار بفرع جامعة القاهرة بالفيوم 1992-1993 وعلى إنشاء دبلوم ما قبل التاريخ ودبلوم تاريخ الفن ودبلوم تاريخ الشرق الأدنى ودبلوم الترميم وفن المتاحف بجامعة القاهرة



وشارك بأبحاث فى مؤتمرات علمية بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا والنمسا والسويد والنمسا وأسبانيا والمكسيك وجمهورية التشيك والسعودية والكويت والأردن واليمن.



وعمل المستشار العلمى لآثار ما قبل التاريخ بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الفريق المصرى المشترك فى "المركز المصرى الفرنسى لدراسة وترميم معابد الكرنك" ورئيس لجنة معاينة ومراجعة مشروع أعمال التطوير بساحة الكرنك ورئيس لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفى الجديد للمتحف المصرى بالتحرير لجعله متحفا لتاريخ الفن المصرى القديم ورئيس لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفى لمتحف اخناتون بالمنيا ورئيس اللجنة العلمية لمتحف الحضارة ورئيس اللجنة العليا لاختيار القطع الأثرية المطلوبة للمتاحف الجديدة (متحف الحضارة – المتحف الكبير- متحف أخناتون).