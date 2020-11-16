5000 جنيه جائزة باسم على رضوان في علوم المصريات

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب عن إنشاء جائزة سنوية باسم الأستاذ الدكتور على رضوان عالم المصريات ورئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب السابق قيمتها خمسة آلاف جنيه.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن الجائزة تمنح لأفضل بحث فى مجال تاريخ الفن المصرى القديم والآثار والديانة المصرية القديمة على أن يكون موضوع البحث غير مستل من رسالة ماجستير أو دكتوراه ولم يسبق نشره فى أى دورية علمية أو تقديمه فى مؤتمر أو تقيمه من قبل جائزة أخرى وألا يتعرض لإسقاطات سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية.

وأضاف الدكتور ريحان أن البحث يقدم لإدارة الاتحاد فى نسخة ورقية وعدد 2 إسطوانة مدمجة مزود بالصور والأشكال التوضيحية وللاتحاد حق الملكية الفكرية والنشر للبحث عند فوزه وتسلم الأبحاث باليد فى مقر الاتحاد أو عبر البريد الإلكترونى للاتحاد فى موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور على رضوان محل تقدير واحترام على المستوى المحلى والإقليمى والدولى فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآثار عام 1983 ووسام العلوم والفنون وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الإجتماعية عام 2003 وحصل على الوسام الكبير للجمهورية الألمانية بدرجة " قائد " عام 2006

كما أشرف على أكثر من سبعين رسالة ماجستير ودكتوراه عن فنون وحضارة مصر القديمة في شتى مراحلها (ما قبل التاريخ – العصور الفرعونية – العصور اليونانية والرومانية – الفنون القبطية – الفن في النوبة) كما أشرف على إنشاء كلية الآثار بفرع جامعة القاهرة بالفيوم 1992-1993 وعلى إنشاء دبلوم ما قبل التاريخ ودبلوم تاريخ الفن ودبلوم تاريخ الشرق الأدنى ودبلوم الترميم وفن المتاحف بجامعة القاهرة

وشارك بأبحاث فى مؤتمرات علمية بألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا والدنمارك وفرنسا والنمسا والسويد والنمسا وأسبانيا والمكسيك وجمهورية التشيك والسعودية والكويت والأردن واليمن.

وعمل المستشار العلمى لآثار ما قبل التاريخ بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس الفريق المصرى المشترك فى "المركز المصرى الفرنسى لدراسة وترميم معابد الكرنك" ورئيس لجنة معاينة ومراجعة مشروع أعمال التطوير بساحة الكرنك ورئيس لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفى الجديد للمتحف المصرى بالتحرير لجعله متحفا لتاريخ الفن المصرى القديم ورئيس لجنة إعداد سيناريو العرض المتحفى لمتحف اخناتون بالمنيا ورئيس اللجنة العلمية لمتحف الحضارة ورئيس اللجنة العليا لاختيار القطع الأثرية المطلوبة للمتاحف الجديدة (متحف الحضارة – المتحف الكبير- متحف أخناتون).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا الاثاريين العرب

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في محطة مترو أنفاق برلين (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."التموين" تتعاون مع القطاع الخاص لتقديم عروض الجمعة البيضاء

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يواصل محاولاته لإقناع باتشيكو بعودة نجمه المعار

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته في نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

سيراميكا يكشف موقفه من ضم ثنائي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

البدري يكشف كواليس لقطته المثيرة مع الشناوي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يوم

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار العرض المتحفي بالآثار: متحف الحضارة سيحكي عن تطور مصر عبر العصور (صور)

جامعة المنيا تناقش أول رسالة دكتوراة تقدم برنامج تعليمي متكامل لتدعيم دور متحف أخناتون

ننشر 30 صورة لكنوز متحف طنطا الأثري قبل افتتاحه

مفاجأة لأهالي الدلتا.. دخول متحف طنطا بالمجان لمدة أسبوعين بمناسبة افتتاحه

الأعلى للآثار: متحف طنطا تأسس 1913 وهو الأقدم إقليميا (فيديو)

قطعة فنية بمتحف طنطا تحكي كيف أثر المصري القديم في الوجود الأجنبي (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

09:09 ص

موسيماني يرفض ضم مهاجم المنتخب الأوليمبي

01:07 م

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

09:00 ص

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

02:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»