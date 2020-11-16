كاهن كنيسة السيدة العذراء بمسطرد ينفى تفشى كورونا بين أقباط الكنيسة



وقال الكاهن في بيان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن ثلاثة أفراد فقط هم من أصيبوا بالفيروس، منهم واحدة بسبب احتكاكها بالجماهير في عملها، وأدركت ذلك سريعًا وعزلت نفسها عن الجميع، ولم تتسبّب في عدوى لأي شخص، سواء في مكان عملها أو في الكنيسة، والثاني والثالث أصيبا في فرح، وعزلا نفسيهما، ولم يتسببا في نقل العدوى لأحد.



وأضاف القمص عبدالمسيح: "ومع ذلك، قمنا بعمل فحص طبي للغالبية العظمى من أبناء مدارس الأحد والخدام والكهنة، وكثير من أفراد الشعب عملوا نفس الفحوصات الطبية، وكانت نتيجة جميع هذه الفحوصات سلبية، ومن ثم لا يوجد فرد واحد في الكنيسة أو شعب الكنيسة مصاب بكورونا".



نفى القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد في شبرا الخيمة، ما أشيع عن وجود عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بين أقباط الكنيسة.