داليا مصطفي تغازل متابعيها بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة داليا مصطفى، على التفاعل الدائم مع جمهورها ومتابعيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



ونشرت داليا صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهرت "داليا" في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية جيمبسوت باللون الأسود ، ونسقت معه قبعة سوداء ، فيما وضعت الماكياج ذا الألوان الجذابة التي تخطف الأنظار.



وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم، وهو من بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



