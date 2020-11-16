المريخ يلاقي ابو كبير و المقاولون خلال هذا الأسبوع
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:48 م
ايمان الجعيدي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي عن برنامج وديات الفريق خلال هذا الاسبوع استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020/ 2021 .
هذا وسوف يلاقي الفريق البورسعيدي الذي يقوده فنيا أحمد عبد العزيز نظيره ابو كبير يوم الأربعاء القادم ، فيما سيلاقي المقاولون العرب يوم الجمعة .
ومن المنتظر أن يستهل المريخ مباريات الموسم بملاقاة فريق النجوم ضمن لقاءات المجموعة الثانية من الدوري .
هذا وتأتي مباريات المريخ هذا الموسم كالأتي :
الجولة الأولى.. المريخ و النجوم
الجولة الثانية.. كوكاكولا و المريخ
الجولة الثالثة.. المريخ و السكة الحديد
الجولة الرابعة.. الترسانة و المريخ
الجولة الخامسة.. المريخ و بتروجيت
الجولة السادسة.. طنطا و المريخ
الجولة السابعة .. منتخب السويس و المريخ
الجولة الثامنة.. المريخ و مصر
الجولة التاسعة.. الداخلية و المريخ
الجولة العاشرة.. المريخ و جمهورية شبين
الجولة الحادية عشر.. الزرقا و المريخ
الجولة الثانية عشر.. المريخ و سرس الليان
الجولة الثالثة عشر.. النصر و المريخ
الجولة الرابعة عشر.. المريخ و القناة
الجولة الخامسة عشر.. بورتو و المريخ