المريخ يلاقي ابو كبير و المقاولون خلال هذا الأسبوع

Advertisements





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي عن برنامج وديات الفريق خلال هذا الاسبوع استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020/ 2021 .



هذا وسوف يلاقي الفريق البورسعيدي الذي يقوده فنيا أحمد عبد العزيز نظيره ابو كبير يوم الأربعاء القادم ، فيما سيلاقي المقاولون العرب يوم الجمعة .



ومن المنتظر أن يستهل المريخ مباريات الموسم بملاقاة فريق النجوم ضمن لقاءات المجموعة الثانية من الدوري .



هذا وتأتي مباريات المريخ هذا الموسم كالأتي :



الجولة الأولى.. المريخ و النجوم

الجولة الثانية.. كوكاكولا و المريخ

الجولة الثالثة.. المريخ و السكة الحديد

الجولة الرابعة.. الترسانة و المريخ

الجولة الخامسة.. المريخ و بتروجيت

الجولة السادسة.. طنطا و المريخ

الجولة السابعة .. منتخب السويس و المريخ

الجولة الثامنة.. المريخ و مصر

الجولة التاسعة.. الداخلية و المريخ

الجولة العاشرة.. المريخ و جمهورية شبين

الجولة الحادية عشر.. الزرقا و المريخ

الجولة الثانية عشر.. المريخ و سرس الليان

الجولة الثالثة عشر.. النصر و المريخ

الجولة الرابعة عشر.. المريخ و القناة

الجولة الخامسة عشر.. بورتو و المريخ