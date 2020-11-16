برلماني: مشروع المليون والنصف فدان واحد من المشروعات العملاقة في مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشكل مُستمر اخر تطورات تنفيذ المشروعات القومية التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، في مجال تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية، فضلًا عن تكليف الحكومة بالانتهاء من أعمال البنية التحتية لمشروع المليون والنصف فدان، في أسرع وقت ممكن، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال "المسعود" في بيان له، اليوم الإثنين، إن ملف التنمية والزراعة يحظي باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد، خاصة وأنها تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتطوير إنتاجيتها، حيث أنها تُمثل القاطرة الأساسية للتنمية بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المُصاحبة في قطاعات الصناعة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع المليون ونصف فدان يُعتبر واحد من المشاريع العملاقة في مجال التنمية الزراعية والتي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنجازها لتأمين غذاء المصريين، كما أنه يساهم وبشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات المصرية مما يساعد عن تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

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