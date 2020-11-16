الصحة تتعهد بمحاربة انتشار "النفايات الطبية" بشوارع بلطيم في كفر الشيخ (صور)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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اشتكى أهالي مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ من انتشار النفايات الطبية في الشوارع ببعض المناطق وخاصة المتواجد بها عيادات ومعامل تحاليل، مما يشكل خطرًا محدقا على المواطنين وخاصة عمال النظافة الذين يلمسون تلك النفايات لوضعها في صناديق القمامة دون العلم بخطورتها.

وتعهد الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بتوجيه حملة مكبرة للتفتيش على بعض مناطق العيادات الخاصة في بلطيم، وذلك بعد شكاوي من وجود النفايات الطبية في الشوارع والطرقات حسبما يقول الأهالي.

وأكد مدير العلاج الحر، خلال تصريحات خاصة، أن التفتيش سيتم على العيادات لمعرفة من منهم الغير مرخصة وله عقد محرقة نفايات طبية أم لا، والمخالف هو من يثبت عليه أنه يقوم بإلقاء تلك النفايات، لافتا أنه سيكون هناك تعاون مع إدارة البيئة وإدارة النفايات الخطرة من أجل القضاء على تلك المشكلة.
الصحة تتعهد بمحاربة انتشار "النفايات الطبية" بشوارع بلطيم في كفر الشيخ (صور)
الصحة تتعهد بمحاربة انتشار "النفايات الطبية" بشوارع بلطيم في كفر الشيخ (صور)
الصحة تتعهد بمحاربة انتشار "النفايات الطبية" بشوارع بلطيم في كفر الشيخ (صور)
الصحة تتعهد بمحاربة انتشار "النفايات الطبية" بشوارع بلطيم في كفر الشيخ (صور)

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