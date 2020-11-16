المنشآت السياحية تشارك بمعرض "هيس إكسبو هوتيل" لتجهيزات الفنادق والمطاعم



وتفقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، جناح الغرفة عقب قيامها بقص شريط الإفتتاح للمعرض، حيث كان فى إستقبالها عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، و الأستاذ احمد الناظر ، الأمين العام ،و الأستاذة مديحة عبد العزيز ، المدير المالى للغرفة ، والأستاذ بهاء عبد الستار ، مسئول المعارض والتدريب بالغرفة، والأستاذ يسرى أبو النجا، رئيس الشركة المنظمة للمعرض.



وأعربت الاستاذة غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، عن إعجابها بالجناح الذى تضمن عرضًا شاملاً لنشاط الغرفة والخدمات التى تقدمها للأعضاء ، وكذلك للمستثمرين الراغبين الدخول فى مجال إقامة المنشآت الخاضعة لوزارة السياحة ، ومزايا هذه المطاعم عن غيرها والاشتراطات اللازمة للحصول على الرخصة السياحية، إلى جانب أسطوانات مدموجة تضم كافة البيانات الخاصة بأعضاء الجمعة العمومية للغرفة من أسماء للمنشآت والمطاعم السياحية وعنوانيها وأرقام تليفوناتها.



وقد قامت الاستاذة غادة شلبى ، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ،بجولة تفقدية لجميع أجنحة المعرض وألتقت بالعارضين والمسئولين عن الشركات العارضة وأجرت حواراً مفتوحاً معهم رافقها فى هذه الجولة كل من الأستاذ عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، و الأستاذ احمد الناظر ، الأمين العام ، والأستاذ يسرى أبو النجا، رئيس الشركة المنظمة للمعرض.



من جانبه قال عادل المصرى ، أن غرفة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، - أحد الرعاه للمعرض الدولى - حريصة على أهمية إقامة معارض مستلزمات المنشآت السياحية والفندقية بمصر ، لكونها تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتطور فى صناعة الفندقة والضيافة والمطابخ. ، موضحاً إن هذه المعارض تتميز بتقديمها المنتجات والحلول المتكاملة لصناعة الضيافة الخاصة بالكافيهات والمطاعم المنشآت ، بالإضافة إلى خدمات البرمجيات وحلول IT المتخصصة في إدارة الفنادق والمطاعم والكافيهات.



ونوه رئيس الغرفة ، إننا حريصون على نقل كل ما تشهده صناعة الضيافة والمطابخ فى العالم إلى أعضائها، مشيرا إلى أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالغرفة قامت بتصوير ما يتضمنه المعرض من إمكانيات وأجهزة ومعدات حديثة، وذلك لبث هذا الفيلم عبر الموقع الإلكتروني للغرفة وصفحتها الرسمية على الفيس بوك، لاطلاع الأعضاء على كل ما هو جديد فى هذا النشاط.



وتابع المصري، أن المعرض يُعد فرصة حقيقية للمنشآت السياحية للتواصل مع الشركات والهيئات العارضة لعقد الصفقات والاتفاقيات لتوريد ما تحتاجه من معدات وأجهزة، وكذلك التعرف على الجديد فى مجالات جودة وسلامة وأمان الغذاء عبر استخدام هذه المعدات.



وأشار المصرى أن جناح الغرفة قدم من خلال أحد الخبراء المتخصصين فى الصحة العامة ومكافة الفيروسات ندوات توعوية لرواد المعرض عن فيروس كورونا " كوفيد 19 " وكيفية إكتشافه وأعراضه وطرق الوقاية منه وطرق التعامل مع المشتبه فى إصابتهم ، وطرق العلاج وفقاً للبروتوكول الطبى مع الذين تاكدت إيجابية مسحة تحليلاتهم بالفيروس، كما تم توزيع مطويات عن الفيروس كنشرة توعوية للمشاركين والمترددين والزائرين للمعرض .



المعرض الدولي "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية هذا الحدث يقام سنويًّا في 5 قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات على مساحة 20000 متر مربع، ويشترك فى هذا المعرض أكثر من 250 شركة مصرية وأجنبية ، وينقسم إلى 6 قطاعات تخدم القطاع الفندقى والكافيهات والمطاعم والمخابز والحلواني والآيس كريم فى مصر.



المعرض يخدم عدة مجالات وهي الكافيتيريات والمطاعم، الفنادق، القرى السياحية والمنتجعات، المراكب العائمة، المكاتب الإستشارية، دور القوات المسلحة والنوادي، محلات الحلواني والآيس كريم والمخابز، محلات الوجبات السريعة، المستشفيات، شركات البترول، المغاسل التجارية، القصور والفيلات، مصانع اللحوم، شركات كاترينج الطائرات والجامعات والسوبر ماركت.

تشارك غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى رئيس الغرفة ،بجناح ضخم فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض الدولي "هيس إكسبو هوتيل" لمستلزمات وتجهيزات الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية والذى يقام ، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار ،والصناعة والتجارة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجارى.