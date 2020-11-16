ربة منزل تتهم جارها بالتعدي جنسيا على طفلتها بشبرا الخيمة

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اتهمت ربة منزل بشبرا الخيمة، اليوم الإثنين، جارها، باستدراج طفلها البالغ من العمر 9 سنوات، والتعدى الجنسي عليه.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ من ربه منزل تتهم جارها المدعو "م.ح"عاطل، باستدراج نجلها البالغ من العمر 9سنوات، وتعدى جنسيا عليه.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6848 إداري قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.