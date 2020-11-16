أحدثهم الكويت.. دول أيدت موقف مصر في سد النهضة

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مع مرور الوقت وفي ظل التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة، كشفت عدد من الدول عن مساندتها للموقف المصري الذي تريد القاهرة تطبيقه من خلال المفاوضات على مر السنوات الأخيرة.



يذكر أن مصر تؤكد على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.



وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.



الكويت

وآخر الدول التي دعمت الموقف المصري كانت الكويت حيث أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، متابعا:"إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط".



قبرص

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس القبرصي، إن القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني، عبرت عن قلقها من عدم تحقيق نتيجة مرجوة في مفاوضات سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، وأضاف: قلقون بشأن المفاوضات ويجب استئنافها على أساس اتفاق المبادئ الموقع بين هذه الدول.



إسبانيا

وفي وقت سابق، حثت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، مصر وإثيوبيا والسودان على تعزيز التوصل بغية الاتفاق على حل لأزمة "سد النهضة"، وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية: "أحث مصر وإثيوبيا والسودان على مزيد من التواصل بشأن "سد النهضة" لتعزيز الاستقرار في المنطقة".



روسيا

كما تدخلت روسيا على خط الأزمة، أكد السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلميا بدون إلحاق الأذى بجيرانها، مشيرا إلى إرسال وزير الخارجية الروسى، سيرغي لافروف، مناشدات متكررة إلى الإثيوبيين يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.



الولايات المتحدة الأمريكية

وفي مطلع شهر سبتمبر الماضي، عززت الولايات المتحدة الأمريكية، الموقف المصرى بشأن قضية سد النهضة، ولوحت الولايات المتحدة بحجب مساعدات عن إثيوبيا، إذ كشفت تقارير أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم إيقاف مساعدات تمنحها لإثيوبيا، بسبب تعنتها فى التعامل مع قضية سد النهضة.



وأشارت التقارير، أن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أعلن عزم بلاده حجب المساعدات الخارجية، التى تصل إلى 130 مليون دولار، عن إثيوبيا، وهو ما اعتبره محللون دعما للموقف المصرى، ولمسارها الدبلوماسى فى حلحلة الأزمة، والتمسك بالمفاوضات، فضلا عن ممارسة الضغط على الجانب الإثيوبى من أجل إبعاده عن موقفه المتعنت.



الكونغو

كما أعلن رئيس الكونغو فيلكس تشيسكيدي محددات الموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة، وكذلك التطلع للتطوير العلاقات الثنائية مع مصر والاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبري.



كينيا

وعلى نفس المناول، أعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا دعمه للموقف الإيجابي المصري خلال مفاوضات سد النهضة والذي يأتي من منطلق حسن النية والإرادة السياسية المصرية الصادقة.