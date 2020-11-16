الأمم المتحدة: تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسية والحكومة المقبلين في ليبيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسية والحكومة المقبلين في ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة، في تصريحات نشرتها فضاية سكاي نيوز عربية، إن اتفاق وقف إطلاق النار يتم تطبيقه، فيما تم الاتفاق على فتح الطريق بين سرت ومصراتة

وأضافت الأمم المتحدة: "نبحث مع الليبيين توحيد حرس المنشآت النفطية".

وقد دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى ضرورة الذهاب إلى الحوار السياسي في أسرع وقت نظرا للظروف الخطيرة في ليبيا في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو حل سلمي وسياس.

ومن جانبها، قالت صحيفة خليجية، جاء إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية ليعطي جرعة أمل لإنهاء الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد سنوات من الصراع الذي أنهك ليبيا وشعبها، وأدى إلى فتح الباب أمام تدخل خارجي استخدم غطاء أوهام التاريخ البائد.