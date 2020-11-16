بدون مكياج .. سوسن بدر فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سوسن بالصورة من داخل منزلها ، بدون ميكب ، مرتدية سويتشرت باللون الأبيض.


ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أهمها :" ملكة من يومك".


والجدير ذكره أو الفنانة سوسن بدر خاضت السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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